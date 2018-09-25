Орешкин: рубль выглядит устойчивым на фоне валют стран с развивающейся экономикой

Рубль на фоне валют других стран с развивающейся экономикой выглядит очень устойчиво. Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Орешкин.

В частности, министр отметил, что валюты таких стран, как Аргентина и Турция, с начала года подешевели в два раза к доллару.

«Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не всё так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро — доллар (примерно на 15%), выглядит... очень устойчиво», — цитирует его РИА Новости.

25 сентября на открытии торгов рубль рос к доллару и евро.

Заместитель министра финансов России Владимир Колычев объяснил укрепление курса рубля со стабилизацией на развивающихся рынках и приостановкой Банком России покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.