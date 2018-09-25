В Минфине объяснили укрепление рубля
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«Предыдущие несколько недель очень сильно влияла ситуация с развивающимися странами. Естественно, рубль и Россия не в вакууме находятся, конечно, они с оглядкой на эти процессы торговались. Сейчас ситуация несколько успокоилась, вот мы видим реакцию в рубле аналогичную», — цитирует РИА Новости Колычева.
25 сентября на открытии торгов рубль рос к доллару и евро.
Ранее независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил укрепление курса рубля.