Эксперт оценил укрепление курса рубля

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Независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил укрепление курса рубля.
Эксперт оценил укрепление курса рубля
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Итоги заседания ОПЕК+ и последующий рост нефти стали поводом для укрепления рубля», — сказал он.

По его словам, как только геополитическая ситуация перестанет ухудшаться, то вполне стоит ожидать, что рубль вернётся в коридор 55—60 за доллар.

«Если же мы пересчитаем рубль по курсу нефти, то он и вовсе должен стремиться к историческим значениям около 48—50 за доллар», — отметил эксперт.

Он также заявил, что локальное ослабление американской валюты за последний месяц связано с тем, что торговая война перестала быть для Вашингтона беспроигрышным делом и многие пересматривают отношение к доллару.

Ранее курс доллара впервые с 9 августа опустился до 66 рублей.

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