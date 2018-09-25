Мантуров назвал комфортный для промпроизводителей России курс рубля

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что комфортный курс рубля для российских промышленных производителей — от 62 до 68 рублей за доллар США.
Мантуров назвал комфортный для промпроизводителей России курс рубля
  • РИА Новости

«Комфортный курс — от 62 до 68 (рублей за доллар)… Все отрасли по-разному воспринимают ситуацию в части курса», — приводит слова Мантурова РИА Новости

По его словам, для экспортёров такой курс является очень выгодным, так как «чем дешевле рубль, тем больше EBITDA и тем больше прибыль».

«Для тех компаний, кто закупает, в частности автопром, автоэлектронику… нужно больше локализовывать», — заявил он.

Ранее независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил укрепление курса рубля.

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