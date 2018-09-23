СМИ: Российские предприниматели из-за санкций возвращаются к вложениям в национальные банки

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В связи с новыми санкциями Соединённых Штатов российские бизнесмены вынуждены переводить свои активы в национальные банки. Об этом сообщает Bloomberg.

«Непредсказуемость Белого дома и Конгресса заставляет россиян переводить деньги в государственные банки и перегружать оффшорную надстройку», — говорится в публикации.

Сбербанк России недавно опубликовал данные, согласно которым объёмы корпоративных вкладов с января по август этого года возросли на $98 млрд. Также, данные говорят о том, что частный сектор России принёс больше финансовых активов «домой» чем отправил за границу, что случилось только в третий раз после ввода антироссийских санкций в 2014 году.

Кроме этого, санкции привели к тому, что российские предприниматели пытаются найти другую расчётную валюту с иностранными партнёрами кроме доллара. У них по прежнему остаются запасы долларов и евро, однако теперь бизнесмены стараются накопить рубли для будущих выплат.

Так, по мнению Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа помогает российскому лидеру Владимиру Путину достичь цели, которая ускользала от него в течение двадцати лет, а именно репатриации активов.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT посоветовал населению «не реагировать эмоционально» на изменения на финансовом рынке и доверять Центральному банку, обеспечивающему долгосрочную ценовую стабильность.

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