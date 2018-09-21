Орешкин посоветовал «не реагировать эмоционально» на изменения на финрынке

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Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT посоветовал населению «не реагировать эмоционально» на изменения на финансовом рынке и доверять Центральному банку, обеспечивающему долгосрочную ценовую стабильность.
Орешкин посоветовал «не реагировать эмоционально» на изменения на финрынке
  • РИА Новости

Орешкин отметил, что в России действует плавающий обменный курс. По его словам, «это значит, что он может колебаться то в одну, то в другую сторону, и волатильность у него довольно существенная». 

Министр напомнил, что полторы недели назад курс рубля к доллару США поднялся выше 70 рублей и у этого события был «достаточно серьёзный эмоциональный контекст».

По его словам, за прошедшую неделю установилось укрепление рубля к доллару США более чем на 5%. В связи с этим «те, кто тогда эмоционально принимал решение о покупке иностранной валюты, сейчас оказываются в минусе и в убытке», сообщил Орешкин.

«Главный вывод, который все должны из этой ситуации вынести, — не нужно эмоционально реагировать на те события, что происходят на финансовом рынке, нужно доверять тому же ЦБ, который обеспечивает долгосрочную ценовую стабильность. А устойчивая низкая инфляция — это то, что обеспечивает стабильность валюты в первую очередь», — заявил он.

Ранее ЦБ объяснил повышенную волатильность на финрынке России в августе.

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