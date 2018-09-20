Минфин планирует увеличить расходы на мотивацию чиновников

Минфин России планирует увеличить расходы на материальную мотивацию федеральных чиновников в 2019—2021 годах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федерального бюджета.

Отмечается, что на эти цели за три года направят 631,9 млрд рублей: в 2019-м — 138,551 млрд, в 2020-м — 208,904 млрд, а в 2021-м расходы возрастут до 284,417 млрд.

Согласно действующему закону о бюджете на мотивацию чиновников предполагалось выделить по 99,6 млрд в 2019 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2019—2021 годы.