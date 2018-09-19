Миллиардер из США Рей Далио назвал сроки нового финансового кризиса

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Американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио рассказал, когда стоит ожидать нового финансового кризиса.
Миллиардер из США Рей Далио назвал сроки нового финансового кризиса
  • Reuters

Об этом он сказал изданию Business Insider.

По его словам, кризис может разразиться в ближайшие два года.

Он отметил, что в настоящий момент можно наблюдать ряд симптомов, которые предшествуют глобальному спаду.

В частности, Далио указал, что нынешняя ситуация напоминает ему 30-е годы прошлого века: процентные ставки достигают нулевого уровня на ранней стадии каждого кризиса, цены на активы находятся на максимальной отметке, растёт популизм и глобальная напряжённость, разрыв между богатыми и бедными увеличивается.

Ранее сообщалось, что 15 сентября 2018 года отмечался юбилей банкротства одного из крупнейших американских инвестиционных банков Lehman Brothers. Именно 15 сентября 2008 года он объявил о банкротстве. По своим объёмам оно стало крупнейшим в истории США. Кризис на Уолл-стрит повлёк за собой обрушение рынков по всему миру.

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