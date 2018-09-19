Миллиардер из США Рей Далио назвал сроки нового финансового кризиса

Американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио рассказал, когда стоит ожидать нового финансового кризиса.

Об этом он сказал изданию Business Insider.

По его словам, кризис может разразиться в ближайшие два года.

Он отметил, что в настоящий момент можно наблюдать ряд симптомов, которые предшествуют глобальному спаду.

В частности, Далио указал, что нынешняя ситуация напоминает ему 30-е годы прошлого века: процентные ставки достигают нулевого уровня на ранней стадии каждого кризиса, цены на активы находятся на максимальной отметке, растёт популизм и глобальная напряжённость, разрыв между богатыми и бедными увеличивается.

Ранее сообщалось, что 15 сентября 2018 года отмечался юбилей банкротства одного из крупнейших американских инвестиционных банков Lehman Brothers. Именно 15 сентября 2008 года он объявил о банкротстве. По своим объёмам оно стало крупнейшим в истории США. Кризис на Уолл-стрит повлёк за собой обрушение рынков по всему миру.