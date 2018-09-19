Расходы бюджета России на премьера и его аппарат в 2018 году могут превысить 6 млрд рублей

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Расходы федерального бюджета на обеспечение деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева, его заместителей и сотрудников аппарата правительства могут составить почти 6,4 млрд рублей.
Расходы бюджета России на премьера и его аппарат в 2018 году могут превысить 6 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В агентстве отмечают, что в таблице расходов федерального бюджета в 2018—2021 годах на осуществление непрограммных направлений указывается, что бюджетные ассигнования по этому направлению в 2019 году составят более 6,5 млрд рублей, в 2020-м — свыше 6,7 млрд, а в 2021-м — больше 6,9 млрд рублей.

В документе ежегодный рост расходов обосновывается   увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда председателя правительства России и его заместителей в связи с изменением структуры правительства. Ранее сообщалось, что расходы бюджета России в 2019 году составят более 18 трлн рублей.

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