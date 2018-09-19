Профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,8% ВВП

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Профицит федерального бюджета России в следующем году составит 1,8% ВВП.
Профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,8% ВВП
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета страны.

Отмечается, что в 2020 году профицит бюджета составит 1,1% ВВП, а в 2021-м — 0,8% ВВП.

В денежном выражении это 1,885 трлн рублей в 2019 году, 1,183 трлн в 2020-м и 0,9 трлн рублей в 2021 году.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что бюджет страны в 2019 году будет сбалансированным при цене на нефть $40 за баррель.

В августе Силуанов заявлял, что ведомство ожидает профицита российского бюджета на уровне 1,5—2% ВВП.

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