Профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,8% ВВП
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета страны.
Отмечается, что в 2020 году профицит бюджета составит 1,1% ВВП, а в 2021-м — 0,8% ВВП.
В денежном выражении это 1,885 трлн рублей в 2019 году, 1,183 трлн в 2020-м и 0,9 трлн рублей в 2021 году.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что бюджет страны в 2019 году будет сбалансированным при цене на нефть $40 за баррель.
В августе Силуанов заявлял, что ведомство ожидает профицита российского бюджета на уровне 1,5—2% ВВП.