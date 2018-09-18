Силуанов назвал необходимую для сбалансированного бюджета цену нефти

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Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет страны в 2019 году будет сбалансированным при цене на нефть $40 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.
Силуанов назвал необходимую для сбалансированного бюджета цену нефти
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Если в 2017 году цена на нефть, при которой обеспечивалось балансирование, составляла $60 за баррель, то некоторое время назад этот показатель составлял $100 и более за баррель», — сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, в текущем году этот показатель составит $50 за баррель, а в следующем — $40 за баррель.

Ранее Силуанов заявлял, что ведомство ожидает профицита бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2018 году на уровне 1,7%.

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