Минторг США заявил о нехватке «патронов» у Китая для торговой войны

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Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что власти Китая не могут дать симметричный ответ на новые американские пошлины, так как «в этом смысле у них нет патронов».
Минторг США заявил о нехватке «патронов» у Китая для торговой войны
  • Reuters

Об этом он сказал в эфире телеканала CNBC, комментируя введение Китаем пошлин на американские товары на сумму $60 млрд. 

«Китай не получает от нас достаточного объёма импорта, чтобы ввести обоюдные пошлины. Мы продаём им меньше чем на $150 млрд в год. Так что в этом смысле у них нет патронов (для подобного противостояния. — RT)», — отметил министр.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что масштабная торговая война между Вашингтоном и Пекином набирает обороты.

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