В ЕБРР прокомментировали достижение соглашения МВФ с Украиной

Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж прокомментировал достижение соглашения Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной.

Об этом сообщает УНИАН.

«Очень важно достичь хотя бы предварительного соглашения с МВФ. Если этого не произойдёт, то возникает большой риск для финансовой стабильности в стране», —сказал он.

По его словам, положительным результатом переговоров может стать заключение новой, более гибкой программы взамен действующей. Подобный результат может укрепить финансовую стабильность Украины и доверие инвесторов.

Он указал, что наличие такой программы также важно для продолжения сотрудничества с ЕС.

«В противном случае Украина потеряет доверие инвесторов и может повториться ситуация, которая сейчас происходит в Турции или Аргентине», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские власти договорились с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.