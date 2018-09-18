В ЕБРР прокомментировали достижение соглашения МВФ с Украиной

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Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж прокомментировал достижение соглашения Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной.
В ЕБРР прокомментировали достижение соглашения МВФ с Украиной
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН.

«Очень важно достичь хотя бы предварительного соглашения с МВФ. Если этого не произойдёт, то возникает большой риск для финансовой стабильности в стране», —сказал он. 

По его словам, положительным результатом переговоров может стать заключение новой, более гибкой программы взамен действующей. Подобный результат может укрепить финансовую стабильность Украины и доверие инвесторов.

Он указал, что наличие такой программы также важно для продолжения сотрудничества с ЕС. 

«В противном случае Украина потеряет доверие инвесторов и может повториться ситуация, которая сейчас происходит в Турции или Аргентине», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские власти договорились с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

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