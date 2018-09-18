Глава Бурятии рассказал о перспективах экономики региона

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Глава Бурятии Алексей Цыденов в беседе с kp.ru рассказал о перспективах экономики региона.
Глава Бурятии рассказал о перспективах экономики региона
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Мы идём сразу по многим направлениям. Нет одного приоритетного. Это и развитие добычи полезных ископаемых,  машиностроения, высокотехнологичного производства, сельского хозяйства», — заявил он.

По его словам, есть понимание, что только комплексное решение задач позволит справиться с застарелыми проблемами.

Очень перспективной отраслью Цыденов назвал туризм.

«Мы привлекаем инвесторов в развитие туристической инфраструктуры. Но при этом предупреждаем всех, что не поддерживаем массовый и дешёвый туризм на Байкале. Чтобы не пришёл миллион человек, который за два дня вытопчет всё побережье», — отметил он.

Как добавил глава Бурятии, туризм должен быть экологическим.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о приоритетах в экономике региона.

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