Глава Якутии рассказал о приоритетах в экономике республики

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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в беседе с kp.ru рассказал о приоритетах в экономике региона.
Глава Якутии рассказал о приоритетах в экономике республики
  • РИА Новости

«Наш подход такой: природные ресурсы есть, и крупные корпорации без нас придут и смогут их освоить. А вот поддержка несырьевых отраслей экономики — для нас безусловный приоритет», — заявил он.

По его словам, IT-столицей Дальнего Востока можно назвать не Хабаровск или Владивосток, а Якутск — в городе работает около 50 компаний данного направления, причём две из них являются лидерами в стране и известны на мировом уровне.

«Мы сегодня уже одна из кинематографических столиц нашей страны. По количеству фильмов, если не ошибаюсь, мы третьи в стране после Москвы и Петербурга», — отметил Николаев.

Помимо этого, глава региона назвал Якутию уникальной с точки зрения туристических ресурсов.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание на полях Восточного экономического форума соглашений на 2,9 трлн рублей.

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