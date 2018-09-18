Эксперт прокомментировал заявление Медведева о цифровой экономике

Короткая ссылка
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о цифровой экономике.
Эксперт прокомментировал заявление Медведева о цифровой экономике
  • © РИА Новости

По словам эксперта, глава правительства прав в своей оценке перспектив развития данного направления.

«Здесь нужно эффективное законодательное регулирование, главным образом, не текущих отраслей, которые уже работают стабильно, а перспективных. Кроме того, необходимо создать возможности для их практического развития», — сказал Щельцин.

Он отметил, что потенциал у цифровой экономики есть: если кабмин и соответствующие структуры действительно хотят поспособствовать её развитию, то это именно то, что и нужно реализовывать.

Ранее Медведев заявил в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, что необходимо увеличить спрос на российские IT-продукты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить