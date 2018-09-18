Эксперт прокомментировал заявление Медведева о цифровой экономике

Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о цифровой экономике.

По словам эксперта, глава правительства прав в своей оценке перспектив развития данного направления.

«Здесь нужно эффективное законодательное регулирование, главным образом, не текущих отраслей, которые уже работают стабильно, а перспективных. Кроме того, необходимо создать возможности для их практического развития», — сказал Щельцин.

Он отметил, что потенциал у цифровой экономики есть: если кабмин и соответствующие структуры действительно хотят поспособствовать её развитию, то это именно то, что и нужно реализовывать.

Ранее Медведев заявил в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, что необходимо увеличить спрос на российские IT-продукты.