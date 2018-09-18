Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины со стороны США

Китай примет контрмеры в отношении Соединённых Штатов после установления американской стороной пошлин на $200 млрд на импортируемые из КНР товары.

Об этом сообщили в Министерстве коммерции Китая.

«США настаивают на повышении пошлин, создавая очередную неопределённость в переговорном процессе между сторонами. Остаётся надеяться, что Вашингтон признает возможные негативные последствия подобных действий и примет соответствующие меры для своевременного их исправления», — отметили в ведомстве.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая.