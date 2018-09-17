В Американской торговой палате не исключили полного ухода компаний США из России
- Reuters
По его словам, предприятия озабочены угрозой новых санкций, которые «фактически заставили бы все американские компании уйти из России». Он объяснил это тем, что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и покупку газа, то есть «производство в России становится де-факто невозможным».
Родзянко отметил, что пока это лишь угроза, но она висит в воздухе.
«По бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придётся закрыться и уехать, она реально существует», — цитирует РИА Новости главу AmCham.
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что возможность введения новых мер в отношении России остаётся.