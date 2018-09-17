В Американской торговой палате не исключили полного ухода компаний США из России

Существует угроза полного ухода компаний США из России, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.

По его словам, предприятия озабочены угрозой новых санкций, которые «фактически заставили бы все американские компании уйти из России». Он объяснил это тем, что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и покупку газа, то есть «производство в России становится де-факто невозможным».

Родзянко отметил, что пока это лишь угроза, но она висит в воздухе.

«По бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придётся закрыться и уехать, она реально существует», — цитирует РИА Новости главу AmCham.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что возможность введения новых мер в отношении России остаётся.