Россия планирует начать поставки газа в Китай по маршруту «Сила Сибири» до конца 2019 года

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Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия планирует запустить поставки газа в Китай по маршруту «Сила Сибири» до 20 декабря 2019 года.
Россия планирует начать поставки газа в Китай по маршруту «Сила Сибири» до конца 2019 года
  • РИА Новости

«Мы должны завершить переговоры по дополнительным поставкам до конца текущего года и не позднее 20 декабря следующего года запустить поставки по газопроводу «Сила Сибири», — цитирует Козака ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Газпрому» осталось сварить 40 км газопровода «Сила Сибири».

Заведующий кафедрой экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство газопровода.

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