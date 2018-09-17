Россия планирует начать поставки газа в Китай по маршруту «Сила Сибири» до конца 2019 года
- РИА Новости
«Мы должны завершить переговоры по дополнительным поставкам до конца текущего года и не позднее 20 декабря следующего года запустить поставки по газопроводу «Сила Сибири», — цитирует Козака ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Газпрому» осталось сварить 40 км газопровода «Сила Сибири».
Заведующий кафедрой экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство газопровода.