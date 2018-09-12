Новак: Россия и Китай должны в ближайшее время согласовать поставки газа по западному маршруту

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Россия и Китай должны согласовать поставки газа по западному маршруту в ближайшее время. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Как вы знаете, ведутся переговоры между «Газпромом» и CNPC по этому вопросу, уже все технические условия согласованы, осталось немного договориться. А это тоже объёмы порядка 30 млрд кубометров газа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Газпрому» осталось сварить 40 км газопровода «Сила Сибири».

Двухниточный подводной переход «Силы Сибири» через реку Амур готов на 78%. На данный момент ведутся работы по протаскиванию труб по второму тоннелю и сооружению приграничной компрессорной станции «Атаманская».

Заведующий кафедрой экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство газопровода «Сила Сибири».

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