Миллер рассказал о последнем этапе переговоров Москвы и Пекина по поставкам газа в Китай

Председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что в переговорах о поставках газа из России в Китай по западному маршруту осталось согласовать один пункт.

«Как вы знаете, с компанией CNPC уже подписано соглашение об основных условиях поставок российского газа по западному маршруту. Объём — 30 млрд кубометров в год, срок — 30 лет. То есть все этапы пройдены, остался последний вопрос — это цена», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин должны согласовать поставки газа по западному маршруту в ближайшее время.

Кроме того, в беседе с газетой «Известия» он отметил, что сжиженный природный газ является наиболее перспективным видом топлива и энергоресурсов.