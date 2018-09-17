Миллер рассказал о последнем этапе переговоров Москвы и Пекина по поставкам газа в Китай

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Председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что в переговорах о поставках газа из России в Китай по западному маршруту осталось согласовать один пункт.
Миллер рассказал о последнем этапе переговоров Москвы и Пекина по поставкам газа в Китай
  • РИА Новости

«Как вы знаете, с компанией CNPC уже подписано соглашение об основных условиях поставок российского газа по западному маршруту. Объём — 30 млрд кубометров в год, срок — 30 лет. То есть все этапы пройдены, остался последний вопрос — это цена», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин должны согласовать поставки газа по западному маршруту в ближайшее время. 

Кроме того, в беседе с газетой «Известия» он отметил, что сжиженный природный газ является наиболее перспективным видом топлива и энергоресурсов.

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