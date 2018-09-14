Глава Росрыболовства рассказал о темах Международного рыбного форума в Петербурге

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с kp.ru рассказал о темах Международного рыбного форума в Санкт-Петербурге.

«Россия на эти дни станет столицей рыбаков, в которой будет обсуждаться развитие рыбного промысла в Мировом океане. Это общая глобальная задача», — заявил он.

По его словам, есть общие цели по сохранению запасов и их воспроизводству, поэтому будет вестись обсуждение, что нужно сделать для этого в перспективе до 2050 года.

«Мы также откроем в рамках рыбопромышленного форума Год лосося. Сохранение дикого разнообразия лососевых видов — наш приоритет», — отметил Шестаков.

Он добавил, что на форум приедут министры рыболовства разных стран, представители Продовольственной организации ООН.

Ранее сообщалось, что объявлена программа Международного рыбопромышленного форума.