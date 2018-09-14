Эксперт прокомментировал политику США в отношении «Северного потока — 2»

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал политику Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт прокомментировал политику США в отношении «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2

«Здесь нужно обратить внимание на то, что подход США при президенте Дональде Трампе к вопросам международной торговли очень сильно изменился — теперь это вопрос американской национальной безопасности», — сказал эксперт.

По его словам, национальные интересы США в области внешней политики выходят на первый план во всех вопросах.

Как считает Васильев, американская сторона даёт понять, что либо Россия сама свернёт «Северный поток — 2», либо последуют санкционные действия Вашингтона.

Он добавил, что США хотят заставить своих союзников нести экономические потери ради укрепления североатлантического единства, в связи с чем вопрос экспорта СПГ и перспектив «Северного потока — 2» имеет вторичный характер.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак на совместной пресс-конференции с американским коллегой Риком Перри заявил, что Россия обеспокоена возможным введением санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

В июле эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Nation News оценил внесение в конгресс США проекта о санкциях против «Северного потока — 2».

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