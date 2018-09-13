Эксперт прокомментировал позицию ЕС по транзиту российского газа через Украину

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Евросоюза по транзиту российского газа через Украину.

По словам эксперта, вопрос не в экономике или политике, а в поиске нового баланса сил в газовом вопросе между Москвой, Киевом и Брюсселем.

Как прогнозирует Воронов, к концу следующего года может быть достигнут новый баланс, который окончательно изменит всю ситуацию с транзитом природного газа в Европе.

«Это позволит России строить по этому вопросу диалог совершенно иначе и лишит Украину последних аргументов, ведь до этого украинцы апеллировали к своей монополии на транзит природного газа», — считает он.

Эксперт отметил, что европейцы занимают выжидательную позицию, поскольку не знают, как закончатся промежуточные выборы в США, как будет строиться политика Вашингтона хотя бы через несколько месяцев.

«Ведь что бы в Евросоюзе ни говорили, но американские санкции являются важным фактором для Брюсселя», — добавил он.

Ранее Россия, Украина и ЕК обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа.

В июле директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил новое заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по вопросу готовности России сохранить транзит газа через Украину.