Профицит федерального бюджета России составил 1,96 трлн рублей за восемь месяцев

Профицит федерального бюджета России составил 1,96 трлн рублей с января по август 2018 года (3,1% ВВП). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Минфина.

В отчётный период доходы бюджета достигли 12,223 трлн рублей (71,6% от утверждённого законом общего объёма на текущий год).

Расходы исполнены на 10,261 трлн рублей (на 61,8% от утверждённого годового объёма).

Больше всего доходов перечислено Федеральной налоговой службой. Речь идёт об общей сумме в 7,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что объём Фонда национального благосостояния России вырос в рублёвом выражении на 316 млрд рублей — до 5,16 трлн рублей.