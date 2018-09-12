Профицит федерального бюджета России составил 1,96 трлн рублей за восемь месяцев
- РИА Новости
В отчётный период доходы бюджета достигли 12,223 трлн рублей (71,6% от утверждённого законом общего объёма на текущий год).
Расходы исполнены на 10,261 трлн рублей (на 61,8% от утверждённого годового объёма).
Больше всего доходов перечислено Федеральной налоговой службой. Речь идёт об общей сумме в 7,5 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что объём Фонда национального благосостояния России вырос в рублёвом выражении на 316 млрд рублей — до 5,16 трлн рублей.