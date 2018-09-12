Профицит федерального бюджета России составил 1,96 трлн рублей за восемь месяцев

Короткая ссылка
Профицит федерального бюджета России составил 1,96 трлн рублей с января по август 2018 года (3,1% ВВП). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Минфина.
Профицит федерального бюджета России составил 1,96 трлн рублей за восемь месяцев
  • РИА Новости

В отчётный период доходы бюджета достигли 12,223 трлн рублей (71,6% от утверждённого законом общего объёма на текущий год).

Расходы исполнены на 10,261 трлн рублей (на 61,8% от утверждённого годового объёма).

Больше всего доходов перечислено Федеральной налоговой службой. Речь идёт об общей сумме в 7,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что объём Фонда национального благосостояния России вырос в рублёвом выражении на 316 млрд рублей — до 5,16 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить