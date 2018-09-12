Путин призвал сохранить дух экономической свободы без политической предвзятости
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«Мировая глобальная экономика сегодня всё чаще сталкивается с новыми формами протекционизма, с разного рода барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно», — сказал глава государства.
По его словам, базовые принципы торговли разрушаются и становятся заложниками идеологических подходов. Путин назвал данную ситуацию серьёзным вызовом для глобальной экономики.
«Чтобы наш регион мог и дальше добиваться высоких темпов роста, оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли, он должен сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы, без санкций, запретов, политической предвзятости», — отметил он.
Ранее Путин заявил, что санкции и протекционизм являются способами решения политических вопросов, которые вредны для всех.
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