Промышленный форум открылся в Ижевске

Промышленный форум открылся во вторник, 11 сентября, в Ижевске. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В церемонии открытия участвовали первый заместитель председателя правительства региона Александр Свинин, начальник республиканского ГУ МЧС России Пётр Фомин, председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин и др. В рамках форума работают XVII Всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия», а также специальная экспозиция «Комплексная безопасность». На стендах представлено 65 предприятий из 11 регионов. Форум завершится 14 сентября. Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках Восточного экономического форума.