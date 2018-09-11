Промышленный форум открылся в Ижевске

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Промышленный форум открылся во вторник, 11 сентября, в Ижевске. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Промышленный форум открылся в Ижевске

В церемонии открытия участвовали первый заместитель председателя правительства региона Александр Свинин, начальник республиканского ГУ МЧС России Пётр Фомин, председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин и др.

В рамках форума работают XVII Всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия», а также специальная экспозиция «Комплексная безопасность».

На стендах представлено 65 предприятий из 11 регионов.

Форум завершится 14 сентября.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках Восточного экономического форума.

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