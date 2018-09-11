Дмитрий Патрушев рассказал о финансировании сельскохозяйственной отрасли в следующем году

Ожидается, что на развитие сельскохозяйственной отрасли в 2019 году будет выделено около 300 млрд рублей. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«На сегодняшний день цифра сопоставима с поддержкой, которая была оказана в прошлом году. Это 242,6 млрд рублей. При этом мы все прекрасно понимаем, что с учётом тех задач, которые перед нами стоят, этих денег будет недостаточно. Совместно с Минфином мы прорабатываем дополнительные ассигнования из федерального бюджета для поддержки сельхозтоваропроизводителей. В результате согласования, я думаю, цифра достигнет уровня в 300 млрд рублей», — сообщил Патрушев.

Отвечая на вопрос о развитии сельскохозяйственного экспорта в Дальневосточном федеральном округе, министр заявил, что помимо традиционных рынков сбыта, таких как Китай, Япония, Таиланд и других, продукцией региона заинтересовались несколько «своеобразных рынков».

«Дания и США закупают продукцию из Дальневосточного федерального округа. В цифровом измерении это чуть больше $3 млрд, в 2018 году мы ждём, что экспорт из регионов Дальнего востока составит $3,3 млрд», — отметил Патрушев.

В июне Минск выразил надежду на достижение взаимопонимания с Москвой по вопросу «снятия барьеров» в поставке белорусской сельхозпродукции с приходом нового руководства российской аграрной отрасли.