СМИ: Минэкономразвития разработало паспорт нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития разработало проект документа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ намерены рассмотреть 17 сентября на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Проект рассчитан до конца 2024 года. Объём всех закладываемых мер — 453 млрд рублей, из них 389 млрд приходятся на федеральный бюджет.

Например, отдельный раздел посвящён увеличению доли закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития, документ сделан таким образом, чтобы предложить меры поддержки на каждом этапе — от идеи создания бизнеса до льготного кредитования и выхода на экспорт. Документ внесён в правительство и в настоящее время дорабатывается с учётом пожеланий кабмина.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в «Опоре России» назвали Севастополь перспективным для малого и среднего бизнеса.