В «Опоре России» назвали Севастополь перспективным для малого и среднего бизнеса

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Президент организации «Опора России» Александр Калинин назвал Севастополь перспективным для малого и среднего бизнеса, предпринимателей из других регионов.
В «Опоре России» назвали Севастополь перспективным для малого и среднего бизнеса
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

«Этот город может быть центром развития высокотехнологического бизнеса, это может быть крупный учебный центр, исторический центр», — цитирует Калинина «Новый Севастополь».

Как отметил глава организации, люди, зная, какое значение сыграл этот город в истории страны, интересуются тем, как здесь живут, как развивается малый бизнес.

Со своей стороны, губернатор Дмитрий Овсянников сказал, что любая отрасль местной экономики в основном представлена малыми и средними предприятиями.

21 и 22 июня в Севастополе проходит бизнес-форум, организованный «Опорой России».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что число малых и средних предприятий в городе выросло за год на 17 тыс. Об этом сообщало ФБА «Экономика сегодня».

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