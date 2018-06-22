В «Опоре России» назвали Севастополь перспективным для малого и среднего бизнеса
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«Этот город может быть центром развития высокотехнологического бизнеса, это может быть крупный учебный центр, исторический центр», — цитирует Калинина «Новый Севастополь».
Как отметил глава организации, люди, зная, какое значение сыграл этот город в истории страны, интересуются тем, как здесь живут, как развивается малый бизнес.
Со своей стороны, губернатор Дмитрий Овсянников сказал, что любая отрасль местной экономики в основном представлена малыми и средними предприятиями.
21 и 22 июня в Севастополе проходит бизнес-форум, организованный «Опорой России».
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что число малых и средних предприятий в городе выросло за год на 17 тыс. Об этом сообщало ФБА «Экономика сегодня».