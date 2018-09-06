Медведев: налоговый мораторий сохранится на ближайшие шесть лет

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет не планируется повышение налоговой нагрузки, сообщает ТАСС.
Медведев: налоговый мораторий сохранится на ближайшие шесть лет
  • РИА Новости

Медведев отметил, что нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует уровню, принятому в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Премьер подчеркнул, что планируется не менять налоговый мораторий в ближайшие шесть лет.

Ранее первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство не намерено менять налоги в ближайшие шесть лет, при этом будет проведена настройка системы.

Как сообщала «Газета.Ru», глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил за очередной мораторий на изменение налоговой системы до 2024 года. По словам Шохина, в настоящее время наибольший интерес представляет роль налогов, стимулирующая инвестиционный процесс.

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