Эксперт оценил жалобу США на Россию в ВТО

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Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил жалобу Соединённых Штатов на Россию во Всемирную торговую организацию.
Эксперт оценил жалобу США на Россию в ВТО
  • © FABRICE COFFRINI
  • AFP

«Запрос США в ВТО на проведение консультаций с Россией представляет собой достаточно стандартный ход. Так всегда делает любая страна, оспаривая какие-то таможенные ограничения, вводимые против неё», — заявил эксперт.

По его словам, нет ничего удивительного ни в американском обращении, ни в российских защитных мерах, поскольку Москва действует в соответствии со стандартами ВТО, предварительно проинформировав организацию о своих действиях.

Как отметил Масленников, решение Вашингтона свидетельствует о том, что ВТО остаётся востребованным регулятивным институтом для поддержания стабильности мировой торговли, несмотря на все торговые войны.

«Через иски в ВТО свои торговые права пытаются отстоять и Китай, и Евросоюз, и США, и множество других стран. Исков огромное количество, идёт многосторонний процесс урегулирования споров», — пояснил он.

Ранее в Минэкономразвития прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО.

Также замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал торговое противостояние США и Китая.

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