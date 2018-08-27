Глава МИД Канады направляется в Вашингтон после сделки США и Мексики
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Об этом сообщает Global News.
«Принимая во внимание обнадёживающее заявление, сделанное сегодня, по поводу дальнейших двусторонних отношений США и Мексики, министр Фриланд завтра отправится в Вашингтон для дальнейших переговоров», — говорится в сообщении пресс-секретаря главы МИД Канады.
В ведомстве заявили, что всегда считали прогресс в отношениях между США и Мексикой необходимым условием для заключения обновлённого Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).
В министерстве подчёркивают, что новое соглашение будет подписано только при условии, что оно будет выгодно Канаде и канадскому среднему классу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённостей с Мексикой по торговому соглашению, которое заменит NAFTA.