Трамп объявил о достижении договорённостей по торговле с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённостей с Мексикой по торговому соглашению, которое заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).
- Reuters
«Это большой день для торговли. Это большой день для нашей страны», — цитирует Трампа Fox News.
По его словам, пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада.
Ранее Трамп выразил оптимизм по поводу торговой сделки с Мексикой.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: