Трамп объявил о достижении договорённостей по торговле с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённостей с Мексикой по торговому соглашению, которое заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

«Это большой день для торговли. Это большой день для нашей страны», — цитирует Трампа Fox News.

По его словам, пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада.

Ранее Трамп выразил оптимизм по поводу торговой сделки с Мексикой.