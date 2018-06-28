В МИД России рассказали о приоритетах в экономическом сотрудничестве с Белоруссией
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«Проделав большой интеграционный путь, мы продолжаем активно развивать российско-белорусское сотрудничество по всем направлениям. В числе наших главных задач на перспективу мы видим дальнейшее наращивание объёмов двустороннего товарооборота», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что за четыре месяца текущего года товарооборот «достиг уровня более $11 млрд, увеличившись почти на 19%».
«Кроме того, идёт речь о продвижении промышленной кооперации, внедрении инноваций, расширении межрегионального сотрудничества», — заявил Моргулов.
22 июня Россельхознадзор снял ограничение на ввоз молочной продукции из Белоруссии.