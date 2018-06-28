В МИД России рассказали о приоритетах в экономическом сотрудничестве с Белоруссией

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Наращивание объёмов товарооборота между Россией и Белоруссией является одной из главных задач в развитии двустороннего сотрудничества, заявил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.
В МИД России рассказали о приоритетах в экономическом сотрудничестве с Белоруссией
  • © Sergey Kovalev
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«Проделав большой интеграционный путь, мы продолжаем активно развивать российско-белорусское сотрудничество по всем направлениям. В числе наших главных задач на перспективу мы видим дальнейшее наращивание объёмов двустороннего товарооборота», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что за четыре месяца текущего года товарооборот «достиг уровня более $11 млрд, увеличившись почти на 19%».

«Кроме того, идёт речь о продвижении промышленной кооперации, внедрении инноваций, расширении межрегионального сотрудничества», — заявил Моргулов.

22 июня Россельхознадзор снял ограничение на ввоз молочной продукции из Белоруссии.

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