«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»
- РИА Новости
«Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. «Нафтогаз» планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения», — написал Коболев.
Он добавил, что «Нафтогаз» продолжит добиваться арестов активов «Газпрома» в других юрисдикциях.
«Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, «Нафтогаз» продолжит свои действия по взысканию задолженности «Газпрома», — отметил Коболев.
Ранее сообщалось, что суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по транзитному контракту «Газпрома» с «Нафтогазом».