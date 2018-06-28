«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская компания оспорит в суде в Швеции приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по транзитному контракту с «Газпромом». Об этом он написал в Facebook.
«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»
  • РИА Новости

«Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. «Нафтогаз» планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения», — написал Коболев.

Он добавил, что «Нафтогаз» продолжит добиваться арестов активов «Газпрома» в других юрисдикциях. 

«Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, «Нафтогаз» продолжит свои действия по взысканию задолженности «Газпрома», — отметил Коболев.

Ранее сообщалось, что суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по транзитному контракту «Газпрома» с «Нафтогазом».

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