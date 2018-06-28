Шведский суд оставил в силе приостановку решения по спору «Газпрома» и «Нафтогаза»

Суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по транзитному контракту «Газпрома» с «Нафтогазом», что усиливает позиции российской компании при обжаловании попыток украинской стороны принудительно исполнить решение в различных странах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».

«Сегодня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. «Нафтогаз» пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными», — заявили там.

В компании добавили, что «Газпром» продолжит «защищать свои права в соответствии с применимым законодательством».

Ранее в «Газпроме» заявили, что действия «Нафтогаза» в Великобритании по аресту активов российской компании в рамках решения Стокгольмского арбитража противоречат решению апелляционного суда округа Свеа о его приостановке.