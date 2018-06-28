Шведский суд оставил в силе приостановку решения по спору «Газпрома» и «Нафтогаза»

Короткая ссылка
Суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по транзитному контракту «Газпрома» с «Нафтогазом», что усиливает позиции российской компании при обжаловании попыток украинской стороны принудительно исполнить решение в различных странах.
Шведский суд оставил в силе приостановку решения по спору «Газпрома» и «Нафтогаза»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».

«Сегодня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. «Нафтогаз» пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными», — заявили там.

В компании добавили, что «Газпром» продолжит «защищать свои права в соответствии с применимым законодательством».

Ранее в «Газпроме» заявили, что действия «Нафтогаза» в Великобритании по аресту активов российской компании в рамках решения Стокгольмского арбитража противоречат решению апелляционного суда округа Свеа о его приостановке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить