В Европарламенте прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
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«Я думаю, мы должны подходить к этому вопросу прагматично. Развитие «Северного потока — 2» — это развитие отношений в сфере транзита газа между Россией и странами ЕС», — заявил евродепутат.
По его словам, это «отвечает и российским, и европейским интересам».
«Поэтому нужно развивать эти торговые отношения, которые нам полезны и объединяют нас», — добавил Николя Бе.
Ранее в Дании заявили, что планируют задержать строительство «Северного потока — 2».