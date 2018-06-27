В Европарламенте прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Депутат Европарламента, вице-президент французского Национального объединения Николя Бе в разговоре с RT прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2».

«Я думаю, мы должны подходить к этому вопросу прагматично. Развитие «Северного потока — 2» — это развитие отношений в сфере транзита газа между Россией и странами ЕС», — заявил евродепутат.

По его словам, это «отвечает и российским, и европейским интересам».

«Поэтому нужно развивать эти торговые отношения, которые нам полезны и объединяют нас», — добавил Николя Бе.

Ранее в Дании заявили, что планируют задержать строительство «Северного потока — 2».