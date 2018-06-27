Минфин Украины рассказал об уровне дефицита бюджета страны за 5 месяцев текущего года

Министерство финансов Украины сообщило, что дефицит государственного бюджета страны в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд гривен.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в прошлом году госбюджет за этот период был сведён с профицитом 26,5 млрд грн.

В соответствии с обнародованными данными, расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 24,8% — до 354,1 млрд грн.

При этом ведомство отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года — до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% — до 337,7 млрд грн.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что стране не нужен дефолт.