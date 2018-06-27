СМИ: Объём выданных россиянам кредитов достиг 12,8 трлн рублей

Общий объём кредитов, выданных населению России, достиг 12,8 трлн рублей в 2018 году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Плеханова, данные которого есть у редакции.

Отмечается, что таким образом на одного россиянина в среднем приходится 87 тыс. рублей кредита.

Как указывается в исследовании, наибольший показатель закредитованности на человека зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 217 тыс. рублей и в Ханты-Мансийском автономном округе — 196 тыс. рублей.

Наименьший показатель у жителей Крыма, Севастополя и Чечни — от 10 до 18 тыс. рублей.

В конце мая, как сообщало НСН, в ЦБ заявили о значительном росте объёмов выдачи ипотеки в январе — апреле 2018 года.