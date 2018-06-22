Итальянский эксперт оценил вступившие в силу ответные меры ЕС на пошлины США

Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани в беседе с RT прокомментировал вступившие в силу в пятницу, 22 июня, меры Евросоюза в ответ на пошлины США. В Еврокомиссии подтвердили введение денежных сборов на американские товары общей стоимость €2,8 млрд.

«Сейчас, по сути, между США и ЕС произошёл раскол в экономической стратегии. Трамп выступает против Германии, наиболее репрезентативного члена Евросоюза. Только в прошлом месяце Ангела Меркель подписала с Россией контракт по «Северному потоку — 2». Полагаю, с этим как-то связан и новый подход Трампа к Европе. Это немаловажный аспект, который нужно принимать во внимание», — заявил он.

По мнению эксперта, ситуация вокруг пошлин может повлиять на экономическую ситуацию в Евросоюзе.

«Для европейской экономики это станет большой проблемой. Нужно понимать и то, что в ближайший месяц в Евросоюзе произойдут изменения с политической точки зрения. В ЕС целый ряд правительств, которые не хотят действовать по указке Брюсселя. Говорить о следующих шагах трудно. В любом случае нужно дождаться ноября, когда пройдут очень важные промежуточные выборы в конгресс США, итоги которых могут повлиять и на подход господина Трампа», — заключил эксперт.

Ранее Евросоюз ввёл денежные сборы на американские товары общей стоимостью €2,8 млрд.