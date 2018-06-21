В Испанию прибыла первая партия сжиженного газа с «Ямал СПГ»

Первую партию газа с российского завода «Ямал СПГ» доставили в Испанию. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на заявление компании Gas Natural Fenosa.

Как отмечается, танкер «Фёдор Литке» прибыл в порт муниципалитета Мугардос (провинция Ла-Корунья)​​​.

По данным издания, вместительность судна составляет 172 600 кубометров, что соответствует месячному потреблению Мадрида.

Как передаёт РИА Новости, «Ямал СПГ» подтвердил отправку первой партии сжиженного газа в Испанию по долгосрочному контракту.

Gas Natural Fenosa — крупнейшая газовая компания Испании. В частности, у неё заключены контракты с Алжиром, США, Нигерией, Тринидад и Тобаго, Россией, Катаром и Норвегией.

В январе СМИ сообщили о поставках в США первой партии газа с «Ямал СПГ».







