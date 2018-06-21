В Испанию прибыла первая партия сжиженного газа с «Ямал СПГ»
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Как отмечается, танкер «Фёдор Литке» прибыл в порт муниципалитета Мугардос (провинция Ла-Корунья).
По данным издания, вместительность судна составляет 172 600 кубометров, что соответствует месячному потреблению Мадрида.
Как передаёт РИА Новости, «Ямал СПГ» подтвердил отправку первой партии сжиженного газа в Испанию по долгосрочному контракту.
Gas Natural Fenosa — крупнейшая газовая компания Испании. В частности, у неё заключены контракты с Алжиром, США, Нигерией, Тринидад и Тобаго, Россией, Катаром и Норвегией.
В январе СМИ сообщили о поставках в США первой партии газа с «Ямал СПГ».