Министр нефти Омана прокомментировал пересмотр договорённостей в рамках ОПЕК+

Министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявил, что страны ОПЕК+ обсуждают уменьшение квот по сокращению добычи нефти.

«Мы хотим достичь консенсуса, и я уверен, что мы его достигнем. Мы хотим заняться вопросом превышения обязательств по сокращению нефтедобычи», — приводит Интерфакс слова министра.

Он отметил, что речь идёт не об увеличении добычи нефти, а о снижении ограничений.

Ранее сообщалось, что Эквадор может увеличить добычу нефти на 20—25 тысяч баррелей в сутки при необходимости в рамках смягчения сделки ОПЕК+.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выступают за бессрочное продление соглашения ОПЕК+.