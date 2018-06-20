Министр нефти Омана прокомментировал пересмотр договорённостей в рамках ОПЕК+

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Министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявил, что страны ОПЕК+ обсуждают уменьшение квот по сокращению добычи нефти.
Министр нефти Омана прокомментировал пересмотр договорённостей в рамках ОПЕК+
  • Reuters

«Мы хотим достичь консенсуса, и я уверен, что мы его достигнем. Мы хотим заняться вопросом превышения обязательств по сокращению нефтедобычи», — приводит Интерфакс слова министра.

Он отметил, что речь идёт не об увеличении добычи нефти, а о снижении ограничений.

Ранее сообщалось, что Эквадор может увеличить добычу нефти на 20—25 тысяч баррелей в сутки при необходимости в рамках смягчения сделки ОПЕК+.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выступают за бессрочное продление соглашения ОПЕК+.

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