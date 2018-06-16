Новак: Путин и саудовский наследный принц выступят за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд будут совместно выступать за бессрочное продление соглашения ОПЕК+.

«Два дня назад на встрече наследного принца Мохаммеда бен Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений — это о продлении взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе», — приводит РИА Новости слова Новака.

Также он заявил, что Россия и Саудовская Аравия предложат странам, входящим в соглашение ОПЕК+, поднять добычу нефти в третьем квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки.

Ранее Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с Владимиром Путиным в Москве заявил, что королевство намерено продолжить отношения с Россией в нефтяной сфере.