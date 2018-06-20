«Газпром» отметил необходимость изменить подход к расчёту тарифов на транспортировку газа

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Совет директоров «Газпрома» изучил информацию о плане действий компании по формированию целевой модели внутреннего газового рынка, говорится в сообщении корпорации.
«Газпром» отметил необходимость изменить подход к расчёту тарифов на транспортировку газа
  • Reuters

Как отмечается, уровень регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не покрывает затрат на развитие газотранспортных и газораспределительных систем в интересах всех поставщиков и потребителей.

«В сложившихся условиях необходимо изменение подхода к методике расчёта и уровню тарифов на услуги по транспортировке газа, а также формирование единого конкурентного рынка с равными условиями работы для всех поставщиков газа», — говорится в сообщении.

На совещании подчеркнули, что долгосрочное устойчивое функционирование газовой отрасли и надёжность поставок крайне важны для экономики и энергетической безопасности страны.

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