«Газпром» отметил необходимость изменить подход к расчёту тарифов на транспортировку газа

Совет директоров «Газпрома» изучил информацию о плане действий компании по формированию целевой модели внутреннего газового рынка, говорится в сообщении корпорации.

Как отмечается, уровень регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не покрывает затрат на развитие газотранспортных и газораспределительных систем в интересах всех поставщиков и потребителей.

«В сложившихся условиях необходимо изменение подхода к методике расчёта и уровню тарифов на услуги по транспортировке газа, а также формирование единого конкурентного рынка с равными условиями работы для всех поставщиков газа», — говорится в сообщении.

На совещании подчеркнули, что долгосрочное устойчивое функционирование газовой отрасли и надёжность поставок крайне важны для экономики и энергетической безопасности страны.