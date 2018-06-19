Орешкин заявил, что ответные пошлины затронут строительно-дорожную технику из США

В список товаров из США, на которые Россия введёт ответные пошлины, войдёт строительно-дорожная техника, лекарств в этом перечне нет. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

«У нас список отработан. Он связан, во-первых, с товарами, которыми у нас достаточный объём торговли с Соединёнными Штатами Америки. Второе — проведена оценка, так, чтобы не повредило ни российскому потребителю, ни российским гражданам, не оказало негативного влияния на инвестиционные процессы», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, в список товаров, в частности, входит строительно-дорожная техника. Орешкин подчеркнул, что лекарств в этом перечне нет.

Ранее Орешкин заявил, что Россия в ближайшее время примет меры в отношении импорта из США в качестве ответа на пошлины американской стороны.