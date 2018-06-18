Вклады населения в российских банках снизились на 0,3% за май
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«В пассивах кредитных организаций объём депозитов и средств на счетах организаций за месяц вырос на 0,4%, до 25,4 трлн рублей», — рассказали в ЦБ.
Отток вкладов населения регулятор назвал незначительным.
Также сообщается, что отечественные банки в мае сократили кредитование компаний на 0,7%, розничное кредитование — увеличили на 2%.
Ранее независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход россиян от сберегательной модели поведения к потребительской, о котором сообщал Центробанк.