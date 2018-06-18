Вклады населения в российских банках снизились на 0,3% за май

Короткая ссылка
Вклады населения в российских банках за май 2018 года снизились на 0,3% и составили 26,7 трлн рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Центробанка.
Вклады населения в российских банках снизились на 0,3% за май
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«В пассивах кредитных организаций объём депозитов и средств на счетах организаций за месяц вырос на 0,4%, до 25,4 трлн рублей», — рассказали в ЦБ.

Отток вкладов населения регулятор назвал незначительным.

Также сообщается, что отечественные банки в мае сократили кредитование компаний на 0,7%, розничное кредитование — увеличили на 2%.

Ранее независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход россиян от сберегательной модели поведения к потребительской, о котором сообщал Центробанк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Банки
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить