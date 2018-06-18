В России за неделю подешевел бензин

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Среднероссийские розничные цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться.
В России за неделю подешевел бензин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационно-аналитического центра «Кортес».

Отмечается, что за неделю подешевели все виды бензина, кроме марки «Нормаль-80», который подорожал на 4 копейки.

Стоимость бензина «Премиум-95» снизилась на 3 копейки — до 44,64 рубля за литр, «Регуляр-92» — на 4 копейки, до 41,8 рубля за литр.

Отмечается, что оптовые цены на топливо продемонстрировали большее снижение, чем мелкооптовые. Рост показал только авиакеросин.

Ранее в Росстате сообщили о замедлении роста цен на топливо.

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