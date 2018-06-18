Росстат подтвердил оценку роста ВВП за первый квартал в 1,3%

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Рост ВВП России в первом квартале 2018 года составил 1,3% в годовом выражении.
Росстат подтвердил оценку роста ВВП за первый квартал в 1,3%
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует оценка Росстата.

Как сообщает РИА Новости, эти данные совпадают с оценкой, которую ведомство обнародовало в мае.

«Объём ВВП России за первый квартал 2018 года составил в текущих ценах 22239,4 млрд рублей. Индекс его физического объёма относительно первого квартала 2017 года составил 101,3%, относительно четвёртого квартала 2017 года — 84,3%», — отмечают в ведомстве.

Ранее в Росстате сообщили о замедлении роста цен на топливо.

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