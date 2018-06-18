Эксперт оценил новые действия «Нафтогаза» по делу о споре с «Газпромом»

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Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с ФАН оценил новые действия украинской компании «Нафтогаз» по делу о споре с российским «Газпромом».
Эксперт оценил новые действия «Нафтогаза» по делу о споре с «Газпромом»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По словам эксперта, почти все решения по Украине, принимаемые западными государственными структурами, так или иначе политизированы.

«Первоначальное решение суда по разбирательству с «Газпромом» входит в их число. Совершенно очевидно, что решение по сути было неправовым», — заявил Марков.

Он отметил, что фактически суд задним числом пересмотрел договор и пытается заставить «Газпром» выполнять условия контракта, которые он не подписывал.

«Швеция оказалась в противоречивом положении. С одной стороны, они хотят оказать максимальную помощь киевскому режиму. С другой стороны, оказывая ему поддержку и вынося неправовые решения, они разрушают собственную правовую систему», — считает эксперт.

Как полагает Марков, Швеция оказалась в ловушке и не очень понятно, какой выход она найдёт из этой ситуации.

Ранее «Нафтогаз» обратился в суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News оценил возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе через КНДР.

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