Эксперт оценил новые действия «Нафтогаза» по делу о споре с «Газпромом»
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- РИА Новости
По словам эксперта, почти все решения по Украине, принимаемые западными государственными структурами, так или иначе политизированы.
«Первоначальное решение суда по разбирательству с «Газпромом» входит в их число. Совершенно очевидно, что решение по сути было неправовым», — заявил Марков.
Он отметил, что фактически суд задним числом пересмотрел договор и пытается заставить «Газпром» выполнять условия контракта, которые он не подписывал.
«Швеция оказалась в противоречивом положении. С одной стороны, они хотят оказать максимальную помощь киевскому режиму. С другой стороны, оказывая ему поддержку и вынося неправовые решения, они разрушают собственную правовую систему», — считает эксперт.
Как полагает Марков, Швеция оказалась в ловушке и не очень понятно, какой выход она найдёт из этой ситуации.
Ранее «Нафтогаз» обратился в суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража.
Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News оценил возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе через КНДР.